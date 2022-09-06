В 2023 году в ЕГЭ внесут изменения по всем предметам.

В России с 12 по 14 сентября пройдут онлайн-вебинары – они коснутся темы изменений в ЕГЭ в 2023 году.

Лекции прочтут эксперты по поступлению и действующие преподаватели компании. Они рассмотрят все изменения в КИМах по русскому языку, профильной и базовой математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, обществознанию, истории, иностранным языкам и литературе. Также на вебинарах разберут самые значимые и сложные задания, поделятся подробной статистикой баллов ЕГЭ-2022 и прогнозами на следующий год.

По словам гендиректора MAXIMUM Education Михаила Мягкова, в 2023 году изменения в Едином государственном экзамене коснутся почти всех предметов.

«ЕГЭ – очень динамичная вещь, от отслеживания изменений которой многое зависит, в том числе в период подготовки. Дело в том, что даже самые незначительные нововведения могут отразиться на итоговом результате школьника и влиянии на его поступление в вуз мечты. И важно не только быть в курсе последних новостей в мире экзаменов, но и уметь с этим правильно работать. Именно поэтому мы решили запустить цикл вебинаров для школьников из всех регионов нашей страны и сделать это в онлайн-формате, чтобы каждый желающий смог присоединиться и принять участие, тем самым уже повышая свой итоговый результат», – отметил Мягков.

https://dostup1.ru/society/V-2023-godu-v-EGE-vnesut-izmeneniya-po-vsem-predmetam_153682.html