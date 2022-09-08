Вайсфельд: не могу назвать «Трактор» фаворитом на Востоке.

Хоккейный функционер, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд оценил перспективы ХК «Трактор» в предстоящем сезоне КХЛ. Вайсфельд заявил, что не видит челябинскую команду в числе фаворитов Восточной конференции.

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«В прошлом сезоне челябинцы были сильными. Сейчас же не могу решиться и сказать, что «Трактор» будет фаворитом. У меня есть сомнения относительно бригады вратарей. Несмотря на это, команда очень хороша и будет в числе претендентов на победу в конференции.

Сейчас становится понятно, что основной проблемой «Трактора» является уход легионеров. Руководство команды явно думало о том, что иностранцы никуда не уедут. Вопрос затянулся, а вот если бы о замене ушедших игроков начали думать раньше, возможно, «Трактор» бы предстал перед нами еще более мощной командой.

Любая команда имеет зависимость от лидеров. В «Тракторе» это были именно легионеры. Клубы без больших денег не могут усилиться за счет приобретения российских игроков. В Челябинске есть деньги, но команду покинули сильные игроки. Потери большие», – заявил Вайсфельд.

Первую игру нового сезона «Трактор» проведет 2 сентября на своей арене в Челябинске. Соперником челябинского коллектива станет «Северсталь».