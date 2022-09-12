Михаил Похлебаев завершает свою работу на посту генерального директора ПО «Маяк».

Об этом Михаил Похлебаев сообщил вчера на оперативном совещании. 13 сентября он работает в должности генерального директора ПО «Маяк» последний день, сообщает официальный сайт ПО "Маяк".

Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Андрей Порошин, заместитель генерального директора по экономике и финансам. Сам же Михаил Похлебаев перейдет на работу в Российский Федеральный Ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (Снежинск).

Михаил Похлебаев возглавил ФГУП «ПО «Маяк» в декабре 2014 года в статусе исполняющего обязанности, а в апреле 2015 года был назначен генеральным директором. При нем предприятие вошло в новый этап развития: появились производственные, экологические и кадровые проекты федерального масштаба.

«Я благодарю коллектив «Маяка» за добросовестный и плодотворный труд, за годы нашей совместной работы. Нам удалось многое! Выручка «Маяка» за эти годы увеличилась практически в два раза. Вырос портфель заказов на основных производствах: речь о радиохимическом, приборно-механическом и радиоизотопном заводах. Мы исправно выполняли задачи по укреплению обороноспособности страны, и это тоже заслуга коллектива.

Для достижения целей, обозначенных руководством Госкорпорации «Росатом», была сформирована стратегия развития предприятия до 2030 года, мероприятия по реализации которой каждый год ложатся в основу приказа «О важнейших задачах ФГУП «ПО «Маяк» и инвестиционной программы, ежегодно достигающей порядка 9 млрд рублей.

Ежегодно предприятие обеспечивает безусловное выполнение государственного оборонного заказа. Особое внимание в эти годы было уделено развитию производства гражданской продукции. Впервые были утверждены долгосрочные сценарные условия по обеспечению радиохимического производства заказами на переработку отработавшего ядерного топлива для полной загрузки, а также разработана программа развития, предусматривающая увеличение производственных мощностей до 1000 тТм/год. Успешно внедрена комплексная услуга по сопровождению источников ионизирующего излучения на всем жизненном цикле: от их производства до приема отработавших на перезарядку и утилизацию. Создан региональный центр облучательных технологий, обеспечивающий обработку различной продукции и материалов для улучшения их выходных характеристик. Ведется модернизация существующего приборного и механообрабатывающего производства для обеспечения внутренних потребностей и выполнения внешних заказов предприятий отрасли.

Ежегодно в рамках федерального финансирования на «Маяке» реализуются мероприятия по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов предприятия.

Основным достоянием предприятия остается его профессиональный кадровый состав. За последние годы произошло омоложение коллектива «Маяка». Большое внимание уделяется формированию будущей смены: поддержка талантливых школьников, реализация программы «Профессионалитет». «Маяк» славится среди студентов всей страны как лучшая принимающая организация студенческих строительных отрядов атомной отрасли. А победы на чемпионатах профессионального мастерства являются лучшим доказательством нашего отношения к молодежи.

Мы укрепили партнерские отношения с городом и вместе работали над улучшением жизни в нем. Все это благодаря сплоченности, трудолюбию и усердию коллектива, единой команды руководителей «Маяка». Развивайтесь и ведите предприятие за собой, впереди много работы и задач, имеющих поистине государственную важность!» – обратился Михаил Похлебаев к коллективу.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/mikhail_pokhlebaev_zavershaet_svoyu_rabotu_na_postu_generalnogo_direktora_po_mayak/