Озерские старшеклассники смогут получить основы медицинского образования.

В лицее №23 состоялось торжественное открытие первого в Озерске профильного медицинского класса. Это позволит школьникам попробовать себя в сфере здравоохранения и выбрать профессию, связанную с медициной.

Проект «Медицинский класс» – один из инновационных и интересных проектов в современном школьном образовании. Его цель – подготовить компетентных и осмысленно выбравших будущую профессию специалистов. Кроме того, в будущем это поможет обеспечить кадровый потенциал для медучреждений города.

На открытие профильного класса в Озерск приехал ректор ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрей Важенин со своими коллегами. Одним из первых он поднялся на сцену для подписания договора о сотрудничестве и взаимодействии. Договор также подписали начальник Управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова и директор лицея №23 Елена Лукьянова.

– Медицина сегодня очень многогранна. Она позволяет будущим студентам проявить себя в самых разных областях. Предела для развития в медицине нет, поскольку постоянно совершенствуются технологии. У вас будет возможность развиваться на протяжении всего своего профессионального пути. Именно в студенческие годы складываются прочные дружеские связи, которые потом сохраняются на всю жизнь. Желаю вам успехов, удачи в учёбе и при поступлении в высшие учебные заведения, – обратился к собравшимся в зале Андрей Важенин.

Более полное представление об университете лицеисты получили из презентации, которую прокомментировала проректор по учебной, внеучебной и воспитательной работе ЮУГМУ Любовь Рассохина.

В ходе торжественного мероприятия также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере образования, которое подписали главный врач Клинической больницы №71 Евгений Фомин, начальник Управления образования Любовь Горбунова и директор лицея №23 Елена Лукьянова.

– Сегодня мы присутствуем на очень важном событии. Можно сказать, что к шести годам обучения в университете и трём годам ординатуры добавляется ещё один год учёбы в профильном медицинском классе. Я хочу сказать о том, что медицина – это очень большая работа. Будущие медики должны быть готовы к тому, что учёба у них не заканчивается после школы и института. Вам придётся работать и учиться, читать, добывать знания всю свою жизнь.

Я надеюсь, что именно сегодня сделан первый шаг к тому, чтобы 27 учащихся медицинского класса в будущем влились в коллектив нашей Клинической больницы. Конечно, мы бы хотели, чтобы вы остались жить и работать в Озерске, – подчеркнул Евгений Фомин. – Задача медицинского класса заключается в том, чтобы вы полюбили медицину и убедились в том, что это именно ваша профессия.

С подписанием двух значимых документов присутствующих поздравил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Дорогие друзья, открытию профильного класса предшествовала очень большая работа. Я благодарю всех, кто пошёл нам навстречу, кто приложил немало сил, чтобы состоялось сегодняшнее мероприятие и сбылись дальнейшие планы. Благодаря подписанию этих соглашений у вас есть возможность планировать свою будущую успешную жизнь. Для этого вы учитесь в одной из легендарных школ города, у вас есть замечательные наставники. Я уверен, что вас ждёт интересная учёба, насыщенная жизнь и большое будущее, всё в ваших руках, в добрый путь!

Следует отметить, что в прошлом году профильный медицинский класс уже был открыт в соседнем Снежинске. Ребята вместе со своим педагогом также приехали на открытие поздравить озерских старшеклассников.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52253/