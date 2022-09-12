РЦОТ «Эра» наращивает потенциал и объем обработки продуктов питания.

Генеральный директор Регионального центра облучательных технологий «Эра» (резидент ТОСЭР «Озерск) Родион Ермолаев рассказал в ходе питч-сессии «Здравоохранение» о возможностях гамма-установки РТУ-3000 и потенциале компании. Ключевая новость сентября — загрузка дополнительных источников излучения, что позволяет увеличить мощность предприятия в три раза, и существенно нарастить объем выполняемых заказов.

Родион Ермолаев напомнил, что предприятие ООО РЦОТ «Эра» начало коммерческую деятельность в 2021-м году. Кроме услуг по стерилизации различной продукции, компания разрабатывает регламенты обработки, подбирает и отрабатывает необходимые параметры ионизирующего излучения, задействована в проведении научно-исследовательских работ.

Радиационные технологии применяются для стерилизации изделий медицинского назначения, модификации полимеров, обеззараживания пряностей, растительных экстрактов, добавок и т. д. Преимущества гамма-излучения — обработка в конечной товарной упаковке, отсутствие температурного воздействия и каких-либо следов обработки, высокая проникающая способность и равномерность. Все процессы и сама продукция абсолютно безопасны для окружающей среды и человека.

Возможности РЦОТ «Эра», увеличившиеся втрое благодаря загрузке новых источников излучения, позволяют существенно нарастить объем выполнения работ. Это обработка изделий медицинского назначения, компонентов лабораторной среды, участие в исследовательских работах. Но направление с наибольшим потенциалом — обработка продуктов питания. Стратегическая задача в масштабах страны — уменьшение потерь сельскохозяйственной продукции при переработке, транспортировке и хранении. По данным Академии продовольственной безопасности, которые привел Родион Ермолаев, суммарно потери продукции составляют до 50 млн. т, то есть до 17 % общего объема, на сумму 1.2 трлн руб. По некоторым видам продукции потери достигают 30 %. Планомерное развитие технологий обработки гамма-излучением позволит существенно повысить сохранность этих ресурсов.

Информация: https://atomtor.ru/