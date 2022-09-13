Творческий конкурс, который сохраняет преемственность поколений.

В Озерске состоялось подведение итогов муниципального этапа всероссийского конкурса «Слава созидателям». Действующими лицами конкурса являются авторы – школьники и герои, вносившие или вносящие вклад в становление городов и развитие атомной отрасли.
В этом году конкурс прошел в 22 «атомных» городах в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте». Организатором выступил Союз «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом».
В этом году учащимся школ предложили поучаствовать в двух номинациях: «Один в один с Созидателем» и «Комикс о Созидателе». Юные озерчане, учащиеся со 2 по 10 классы, активно вступили в творческие состязания и подготовили в общей сложности 75 работ. В итоге определились победители и призеры муниципального этапа.
В начале вечера на сцену пригласили ветеранов ПО «Маяк», зал встретил их громкими аплодисментами.
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков:
– Этот конкурс нужен всем: родителям, учителям, ветеранам. Но прежде всего, участие в проекте необходимо вам самим, – подчеркнул Андрей Кузнеченков, обращаясь к школьникам. – И чем старше вы будете становиться, тем сильнее вы будете понимать, как важно сохранить память об этих выдающихся людях.
В этот день со сцены призёров и победителей также поздравили начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, начальник отдела коммуникаций ФГУП «ПО «Маяк» Надежда Жидкова и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев:
– Самое ценное - это то, что участники отразили в комиксах и фотографиях значимость химкомбината «Маяк», увековечили память об Озерске, о нашей общей малой Родине, рассказали о своих родителях, бабушках и дедушках в интересной форме.
В ходе награждения на сцену поднимались участники, призеры и победители конкурса, которым вручались благодарственные письма и подарки. Праздничную атмосферу мероприятия поддержали творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи.
Призеры и победители конкурса «Один в один с Созидателем»:
Ирина Клепикова МБОУ СОШ №38, 9 класс;
Арина Соха МБОУ СОШ №38, 9 класс;
Валерия Дайбова МБОУ СОШ №38, 9 класс III место;
Артём Лазарев МБОУ «Лицей №23», 10 класс III место;
Дмитрий Голдырев МБОУ СОШ №32, 5 класс III место;
Татьяна Бекмансурова МБОУ СОШ №27, 5 класс II место;
Станислава Логинова МБОУ СОШ №33, 5 класс II место;
Игорь Ефимов МБОУ СОШ №38, 9 класс II место;
Александр Шестаков МБОУ «Лицей №23», 4 класс I место;
Глеб Ретюнский МБОУ СОШ №27, 4 класc I место;
Игорь Багапов МБОУ «СОШ №41», 6 класс I место.
Призеры и победители конкурса «Комикс о Созидателе»:
Мирослава Алексеева МБОУ «Лицей №23», 3 класс;
Виктория Вострякова МБОУ СОШ №33, 7 класс;
Мила Апарина МБОУ «Лицей №39», 7 класс;
Екатерина Щукина МБОУ «Школа №29», 10 класс;
Александра Король МБОУ СОШ №32, 5 класс III место;
Кира Никитина МБОУ СОШ №35, 8 класс III место;
Маргарита Савчук МБОУ СОШ №21, 9 класс III место;
Вера Прыкина МБОУ СОШ №35, 4 класс II место;
Татьяна Борисенко МБОУ СОШ №21, 8 класс II место;
Нана Лосаберидзе МБОУ «Школа №29», 9 класс II место;
Виктория Плотникова МБОУ СОШ №33, 7 класc I место.
Работы всех участников муниципального этапа конкурса «Слава созидателям!»:
Фото Владимира Малышкина.