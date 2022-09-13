Творческий конкурс, который сохраняет преемственность поколений.

В Озерске состоялось подведение итогов муниципального этапа всероссийского конкурса «Слава созидателям». Действующими лицами конкурса являются авторы – школьники и герои, вносившие или вносящие вклад в становление городов и развитие атомной отрасли.

В этом году конкурс прошел в 22 «атомных» городах в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте». Организатором выступил Союз «Атомные города» при поддержке Госкорпорации «Росатом».

В этом году учащимся школ предложили поучаствовать в двух номинациях: «Один в один с Созидателем» и «Комикс о Созидателе». Юные озерчане, учащиеся со 2 по 10 классы, активно вступили в творческие состязания и подготовили в общей сложности 75 работ. В итоге определились победители и призеры муниципального этапа.

В начале вечера на сцену пригласили ветеранов ПО «Маяк», зал встретил их громкими аплодисментами.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков:

– Этот конкурс нужен всем: родителям, учителям, ветеранам. Но прежде всего, участие в проекте необходимо вам самим, – подчеркнул Андрей Кузнеченков, обращаясь к школьникам. – И чем старше вы будете становиться, тем сильнее вы будете понимать, как важно сохранить память об этих выдающихся людях.

В этот день со сцены призёров и победителей также поздравили начальник управления образования администрации Любовь Горбунова, начальник отдела коммуникаций ФГУП «ПО «Маяк» Надежда Жидкова и председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев:

– Самое ценное - это то, что участники отразили в комиксах и фотографиях значимость химкомбината «Маяк», увековечили память об Озерске, о нашей общей малой Родине, рассказали о своих родителях, бабушках и дедушках в интересной форме.

В ходе награждения на сцену поднимались участники, призеры и победители конкурса, которым вручались благодарственные письма и подарки. Праздничную атмосферу мероприятия поддержали творческие коллективы Дворца творчества детей и молодежи.

Призеры и победители конкурса «Один в один с Созидателем»:

Ирина Клепикова МБОУ СОШ №38, 9 класс;

Арина Соха МБОУ СОШ №38, 9 класс;

Валерия Дайбова МБОУ СОШ №38, 9 класс III место;

Артём Лазарев МБОУ «Лицей №23», 10 класс III место;

Дмитрий Голдырев МБОУ СОШ №32, 5 класс III место;

Татьяна Бекмансурова МБОУ СОШ №27, 5 класс II место;

Станислава Логинова МБОУ СОШ №33, 5 класс II место;

Игорь Ефимов МБОУ СОШ №38, 9 класс II место;

Александр Шестаков МБОУ «Лицей №23», 4 класс I место;

Глеб Ретюнский МБОУ СОШ №27, 4 класc I место;

Игорь Багапов МБОУ «СОШ №41», 6 класс I место.

Призеры и победители конкурса «Комикс о Созидателе»:

Мирослава Алексеева МБОУ «Лицей №23», 3 класс;

Виктория Вострякова МБОУ СОШ №33, 7 класс;

Мила Апарина МБОУ «Лицей №39», 7 класс;

Екатерина Щукина МБОУ «Школа №29», 10 класс;

Александра Король МБОУ СОШ №32, 5 класс III место;

Кира Никитина МБОУ СОШ №35, 8 класс III место;

Маргарита Савчук МБОУ СОШ №21, 9 класс III место;

Вера Прыкина МБОУ СОШ №35, 4 класс II место;

Татьяна Борисенко МБОУ СОШ №21, 8 класс II место;

Нана Лосаберидзе МБОУ «Школа №29», 9 класс II место;

Виктория Плотникова МБОУ СОШ №33, 7 класc I место.

Работы всех участников муниципального этапа конкурса «Слава созидателям!»:

Фото Владимира Малышкина.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52266/