На Землю обрушится магнитная буря.

На Землю надвигается магнитная буря – ее пик придется на субботу, 17 сентября.

Сила колебания в магнитосфере планеты будет равна четырем баллам. Такие явления могут вызвать у метеозависимых людей недомогание, головные боли, слабость, апатию, скачки давления, раздражительность, бессонницу и другие неприятные ощущения, а также обострение хронических болезней.

В такие дни медики советуют хорошо выспаться, отказаться от приема тяжелой пищи, алкоголя и крепких напитков, исключить физические нагрузки. Включить в рацион больше витаминов, пить чистую воду и больше времени проводить на свежем воздухе. В случае резкого ухудшения самочувствия следует вызвать врача.

https://dostup1.ru/society/Na-Zemlyu-obrushitsya-magnitnaya-burya_154004.html