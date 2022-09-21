В Челябинской области возможна активизация мошенников в связи с частичной мобилизацией.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предупредил жителей региона о различных злоупотреблениях, которые могут возникнуть после объявления в стране частичной мобилизации.

На областном совещании с министрами и главами муниципалитетов Текслер предупредил на высокую вероятность появления различной фейковой информации, направленной на дестабилизацию обстановки в регионе.

«Сейчас в информационном пространстве неизбежно усилится поток откровенной лжи, будут массово распространяться фейки, чтобы спровоцировать или запугать людей. Мы уже обсудили это с руководством силовых структур, и я прошу всех вас, коллеги, координировать информационную работу на местах. Обращаюсь ко всем жителям региона, прошу всех ориентироваться на официальную информацию органов власти, военных комиссариатов, не верить фейкам и непроверенным сообщениям в социальных сетях, телефонным звонкам», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона предупредил о возможной активизации мошенников, которые под видом юридической помощи или силовиков будут предлагать свои услуги для «решения» вопросов, связанных с мобилизацией.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-vozmozhna-aktivizatsiya-moshennikov-v-svyazi-s-chastichnoy-mobilizatsiey_154208.html