В Озерском театре кукол «Золотой петушок» завершен творческий конкурс «Музыкальный бурдон».

Его участники, как и главный герой спектакля театра кукол «Лёнечка - будущий рок-музыкант», искали звуки музыки повсюду.

Конкурсанты отправляли видеоролики с записью фрагмента любимой песни или фонограммы под импровизированное сопровождение.

Символично, что самым первым участником конкурса стал главный режиссер театра кукол Дмитрий Ерохин и его сын. А по-другому и не могло быть. Егор - победитель музыкальных фестивалей и конкурсов, играет на саксофоне. А когда был маленький, с радостью придумывал задания для папы.

И по кругу полетела энергия добра! Всё больше и больше участников стали делиться своими частичками позитива и радости.

Самая юная из них - крохотная певунья Марианна. Она подпевала бабушке Гале известную всем с детства песню «Жили у бабуси два веселых гуся».

Конкурс дал возможность проявить фантазию и выявить скрытые таланты. Так, Артем Гертер (5 лет) даже и не подозревал, что мама решит отправить ролик на конкурс. Он просто внимательно слушал музыку и тихонечко подпевал. А когда желание солировать прорвалось, он громко запел: «Свобода! Свобода!». Этот важный момент и был запечатлён и нашел своих почитателей на просторах Интернета.

Вы можете представить, что скрип уключины на лодке может стать аккомпанементом? Нет!? А вот Савелий Шаров в 4 года под такое необычное сопровождение исполнил песенку про экскаватор.

Но не только плеск воды и скрипящие весла вдохновляли конкурсантов. Разве могли создатели рок-группы «Queen» подумать, что гимнастические булавы зазвучат в такт известной композиции.

Спортсменки Ирины Александровны Бобриковой всех удивили. Видеоролик с их участием снял Валерий Румянцев. Он добрый друг театра кукол и активный дедушка. Со своей внучкой Лерочкой они очень ждали результатов.

У каждого был шанс на победу, ведь за ролики голосовали зрители в сети. Розалия Кагарманова - нежно и душевно пела о любимом городе. Семья Милы Рахимовой, её замечательные доченьки, импровизировали на пляже. Под карусельный скрип звучал маленький ансамбль из флейты, дудки, варгана, музыкальных колокольчиков, губной гармошки. Действительно, музыку можно услышать повсюду.

Активными участниками конкурса стали детские сады. Чему тут удивляться, педагоги люди творческие. Светлана Геннадьевна Перепёлкина, Елизавета Андреевна Косарева, ребята из детского сада 50 настоящие любители эстрады и красного кабриолета.

Эстрадные песни легли в основу и других конкурсных номеров. Про пчеловода и пчелу пела семья Бычковых: Агния, Анечка, Александра и папа, подпевая за рулём. Ну и куда же без «Ягоды малинки». Игорь Сайфутдинов, ему 4 года, сам выучил слова, с удовольствием исполняет эту песню дома. И стал участником творческого конкурса.

Главный герой спектакля театра кукол «Лёнечка - будущий рок-музыкант» мечтает выступать в рок-группе. Наши конкурсанты Аня и Миша Лыжковы разделили его желание и состязались за главный приз, исполняя любимую композицию в популярном стиле.

Жарко пришлось участникам «бурдона»! Даже решали судьбоносные вопросы. «Ты меня любишь?» - этим вопросом задалась Вероника Гудкова из детского сада 50 и исполнила одноимённую песню.

Среди участников были и те, для кого музыка – это профессия. Музыкальные руководители представили для зрительского голосования детские номера «Петухи запели», «Весёлые колокольчики» и песенку про весну. Это Юлия Валерьевна Болнокова (МБДОУ ДС №26), Инна Вячеславовна Малахова (МБДОУ ДС №1) и Диана Спартаковна Рогальникова (МБДОУ ДС №27), которая начала свою педагогическую карьеру совсем недавно.

Не только профессиональные, но и будущие музыканты заинтересовались участием в конкурсе. Григорию Беспалову 15 лет и 10 из них он занимается на фортепиано у педагога Анны Павловны Богдановой. Григорий любит играть разную музыку. Вот и нашли с педагогом компромисс - играют классику и музыку из кинофильмов. Для конкурса Гриша исполнил музыку из кинофильма «Трансформеры». Виталия Федорова обучается в Озерском государственном колледже искусств на Отделении дополнительного образования. Она освоила фортепиано и скрипку и в ходе «Музыкального бурдона» демонстрировала своё музыкальное исполнительство зрителям.

Благодаря возможностям социальной сети «ВКонтакте», конкурс вышел за пределы Озерска. Делились музыкальной фантазией Екатерина Тришкина, отдыхающая во Владивостоке. Дина Степанчишина - музыкально-коррекционный педагог из Краснодара. И соседи из Кыштыма из Центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с музыкальным фрагментом сказки «Дудочка и кувшинчик».

Все получили свою минуту славы и грамоты! А победителей - Диану Спартаковну Рогальникову в номинации «Музыкальный экспромт» и Валерия Павловича Румянцева в номинации «Музыкальная фантазия» - ждали дипломы.

Их вручил главный режиссер театра кукол Дмитрий Ерохин на премьере спектакля «Лёнечка – будущий рок-музыкант».

Музыка повсюду! Надо лишь прислушаться.

Информация и фото Озерском театре кукол «Золотой петушок».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52331/