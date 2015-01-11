На новой спортивной площадке школы №25 идет турнир по мини-футболу на призы клуба «АРГО»

15 сентября на новой спортивной площадке школы №25 начался турнир по мини-футболу на призы клуба «АРГО» среди обучающихся 7-8 классов общеобразовательных организаций Озерского городского округа.
В турнире принимают участие команды девяти образовательных организаций - школ: №№ 21, 25, 30, 32, 33, 38, 41, 202 и лицея № 39.
Команды были разбиты на 2 группы. 21 сентября подведены итоги по группам. Результаты приведены в таблицах.
22 и 23 сентября состоятся решающие соревнования первого кубка «АРГО». Также будут определены лучшие игроки команд, лучший полевой игрок, лучший вратарь и лучший бомбардир турнира.
Пожелаем участникам высоких личных результатов и командных побед!
Турнирная сетка Турнира: http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52326/
Информация и фото МБОУ СОШ №25.