На новой спортивной площадке школы №25 идет турнир по мини-футболу на призы клуба «АРГО»

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от местной жительницы о том, что на неохраняемой стоянке во дворе дома по бульвару Гайдара неизвестный вскрыл принадлежащий ей автомобиль «ВАЗ-2106» и пытался на нем уехать, однако завести его не удалось. Подробнее