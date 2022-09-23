Сильный ветер и дожди прогнозируются в Челябинской области.

Сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду прогнозируется в Челябинской области в ближайшие сутки.

По информации синоптиков, в ночь на воскресенье будет 7-12 выше нуля, при прояснении – до плюс четырех градусов, местами пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра до 11 м/с. Днем 25 сентября интенсивность осадков увеличится до умеренных, в южной половине дожди будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 18 м/с, воздух прогреется до 15-20 градусов, в горах – до 11, на юге региона – до 24 градусов.

Гидрометцентр России сообщает, что 26 сентября в Челябинской области ожидается сильный дождь, на севере с мокрым снегом, а также ощутимое понижение температуры воздуха – в северной половине до 4-9, в южной – максимум до 14.

Напомним, в непогоду (при сильном ветре) южноуральцам рекомендовано избегать пребывания на улице, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://dostup1.ru/society/Silnyy-veter-i-dozhdi-prognoziruyutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_154263.html