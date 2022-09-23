Тарифы на ЖКУ поднимут на 9% с 1 декабря 2022 года.

Очередная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) пройдет на семь месяцев раньше намеченного срока – 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го.

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. За счет данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет», – сообщает Минэкономразвития РФ.

Уточняется, что следующая индексация произойдет только 1 июля 2024 года. В ведомстве говорят, что перенос сроков «вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения».

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года – на 248 рублей и с 1 июля 2025 – на 221 рубль в месяц.

Отметим, что окончательное решение об уровне индексации в регионе будет принимать местное правительство.

Одновременно с этим индексация всех социальных выплат в 2023 году будет произведена, исходя из значения фактической инфляции 2022-го. Кроме того, как и прежде, сохраняются все существующие льготы и меры социальной поддержки населения, говорят в МЭР. Например, если платеж за «коммуналку» превышает 22% совокупного дохода семьи, то граждане могут оформить субсидию. Речь идет не только о собственниках, но и нанимателях жилья, при условии, что они имеют в нем постоянную регистрацию. Субсидия назначается на шесть месяцев. Потом нужно подавать новое заявление.

https://dostup1.ru/economics/Tarify-na-ZhKU-podnimut-na-9-s-1-dekabrya-2022-goda_154256.html