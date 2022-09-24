В Озерске открыли обновленный сквер имени Б.В. Броховича.

После благоустройства сквер превратился в современное, красивое, привлекательное пространство для жителей разного возраста.

Открытие сквера прошло в торжественной обстановке. Хорошее доброе событие порадовало жителей города. Настроение в день открытия создавала талантливая озерская молодёжь – студенты колледжа искусств и учащиеся музыкальной школы.

С приветственными словами к присутствующим обратились заместитель генерального директора по обеспечению деятельности ФГУП «ПО «Маяк» Светлана Макарова и глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Глава округа поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации проекта, в первую очередь - озерчан, которые выступили с этой инициативой.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- В этот прекрасный осенний день мы открываем замечательное место - сквер имени директора производственного объединения "Маяк" Бориса Васильевича Броховича. Это дань памяти сегодняшнего поколения нашему легендарному прошлому. Сквер исполнен в современном стиле, здесь прекрасные освещение и дизайн. Это место, думаю, будет долго популярным для общения, времяпрепровождения озерчан.

Я благодарю всех за создание обновленного пространства: в первую очередь, жителей города, которые проголосовали за преображение сквера, подрядчиков, сотрудников администрации, представителей депутатского корпуса, местное отделение партии "Единая Россия", всех, кто принимал участие в создании проекта.

Хочу сказать спасибо студентам колледжа искусств и учащимся музыкальной школы за создание прекрасной атмосферы. Я уверен, добрая традиция музыкальных выступлений в сквере будет продолжена.

Напомним, что эта общественная территория стала лидером рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды": в 2021 году за его преображение отдали свои голоса более шесть тысяч озерчан. Работы по благоустройству сквера начались в мае этого года.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Этот проект – прежде всего инициатива жителей. Сегодня мы видим, что проект был реализован успешно. Безусловно это дань уважения нашему легендарному директору Борису Васильевичу Броховичу. Эту память мы должны сохранять и передавать следующим поколениям. Мы видим, что дети уже здесь освоились. Сейчас обновленный сквер практически приобрёл первозданный вид, он стал таким же светлым, ухоженным и открытым.

Обновлённое пространство заиграло новыми красками. Исторический облик сочетается с современным функциональным использованием. Здесь оборудована система освещения с использованием светодиодной брусчатки вокруг стелы, также брусчатка уложена и на дорожках сквера. По периметру сквера высажены саженцы кустарников, образующие живую изгородь. По словам подрядчика, срок гарантии на выполненные работы, составляет три года. В следующем году весной будет понятно какие растения прижились, а какие нет. Подрядчик заверил, что в случае необходимости количество саженцев будет добавлено. Сохранены клумбы, которые в следующем году будут также засажены цветами. Кроме того, в сквере установлено 26 видеокамер, которые подключены к системе наблюдения МВД «Безопасный город».

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52359/