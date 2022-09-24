В Челябинской области открылась горячая линия по частичной мобилизации.

При аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко открылась горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Сообщить о своей проблеме можно как по телефону, так и записаться на прием. По словам омбудсмена, она и сотрудники ее аппарата с сегодняшнего дня ведут ежедневный прием граждан.

«Если вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь – с каждым случаем будем работать индивидуально», – сообщила Сударенко.

Прием осуществляется с 08.30 до 17.30 без предварительной записи по адресу: Челябинск, улица Цвиллинга, 51-А.

Обратиться можно также по телефону: 8(351)737-15-41

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-otkrylas-goryachaya-liniya-po-chastichnoy-mobilizatsii_154281.html