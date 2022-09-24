В Озерске изъяли алкоголя и табака на 100.000 рублей.

Полиция Озерска прекратила деятельность подпольной точки по продаже нелегального алкоголя и табака – в частном доме обнаружили более 300 бутылок и такое же количество пачек сигарет.

По предварительным данным, стоимость нелегальной продукции составила более 100 тыс. рублей. Спиртное и сигареты озерчанин продавал доверенным лицам.

«Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконную торговлю дизельным топливом с извлечением дохода в особо крупном размере. Теперь же возбуждено еще одно уголовное дело за оборот продукции без маркировки в крупном размере», – сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Торговцу грозит до трех лет лишения свободы.

https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-izyali-alkogolya-i-tabaka-na-100-tys_154272.html