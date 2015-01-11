Сотрудники полиции Озерска задержали злоумышленника, угнавшего два автомобиля.

В ночное время в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило сообщение от местного жителя о том, что с неохраняемой стоянки возле жилых домов был угнан принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-2104. Информация о розыске машины была передана наружным нарядам полиции.

В ходе несения службы сотрудниками ГИБДД был остановлен разыскиваемый автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый местный житель, 1998 года рождения. Выяснилось, что злоумышленник, не имея водительского удостоверения, покатался по городу на чужой машине, двигатель которой завел путем соединения проводов.

Позднее сотрудниками уголовного розыска установлена причастность молодого человека к совершению угона другого автомобиля ВАЗ-21043.

По данным фактам отделом дознания УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление иных эпизодов его противоправной деятельности.