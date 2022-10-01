В Озерске военнослужащие отпраздновали новоселье.

В торжественной обстановке ключи от новых квартир были вручены военнослужащим и ветеранам озерской дивизии войск национальной гвардии России. Жилой многоквартирный дом №13 в микрорайоне Заозёрный сдан в эксплуатацию и полностью готов к заселению.

Радостное событие прошло в торжественной обстановке под звуки военного оркестра. Военнослужащих озерской дивизии приехал поздравить командующий Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Бойко. Он прежде всего сказал о том, что наша страна вступила в освободительную войну, но и в этом сложное время руководство страны и войск национальной гвардии уделяют внимание семьям военнослужащих, которые выполняют задачи по обеспечению безопасности, каждый на своём посту.

– Этот дом – малая толика того, что делает для военнослужащих руководство страны. Все понимают, что дома у вас должны быть тепло и уют, вас должна ждать хозяйка, хранительница домашнего очага, ваши дети должны в будущем стать учителями, врачами, инженерами, космонавтами и для этого должны быть созданы все условия. И вы должны возвращаться к своим семьям живыми и невредимыми.

Сергей Бойко особо подчеркнул, что Росгвардия находит средства и возможности, чтобы оказать все меры социальной поддержки военнослужащим и их семьям, поскольку считают эти задачи первоочередными. Как заверил Сергей Бойко, к новому году будет сдан ещё один дом для военнослужащих, а к майским праздникам 2023 года планируется сдать в эксплуатацию ещё два жилых дома.

Далее к собравшимся обратился глава округа Евгений Щербаков. Новоселье семей военнослужащих он назвал событием, значимым для всего Озерского городского округа:

– Сдача этого красивого современного дома – это долгожданное событие. Я желаю вам всем, чтобы в ваших квартирах всегда было счастье и любовь, чтобы вас всегда ждали ваши семьи, чтобы вы были уверены, что ваш тыл надёжно защищён. Военнослужащим желаю успешно выполнять задачи, поставленные нашей Родиной, а мы знаем, что сегодня нашему государству брошен серьёзный вызов, но я уверен, что с такими защитниками Отечества всё у нас будет в порядке, и впереди нас ждёт счастливая мирная жизнь. Поздравляю всех, кто сегодня получит долгожданные ключи от своих квартир.

Также военнослужащих поздравили представитель строительной организации генеральный директор ООО «Импульс» Виталий Дудик, исполняющий обязанности командира 93 Ордена Красной звезды дивизии Сергей Бернацкий.

Депутат Собрания депутатов Озерского городского округа в микрорайоне Заозёрный, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Василий Сметанин отметил, что уютное жилье, обустроенный быт, благополучие семьи – это залог успешного выполнения поставленных служебно-боевых задач военнослужащих:

– Со сдачей нового дома развивается и разрастается весь микрорайон. Новый дом будет фактически лицом города, его будут видеть самым первым все, кто въезжает в Озерск. Ввод в эксплуатацию новых жилых домов – это дополнительный импульс для развития не только микрорайона, но и всего округа.

В светлых солнечных квартирах нового дома выполнен ремонт, установлена сантехника, во дворе оборудованы детская площадка, парковка, в шаговой доступности расположены детский сад и несколько магазинов.

Почётное право вручить ключи от квартир военнослужащим было предоставлено командующему Уральским округом войск национальной гвардии РФ Сергею Бойко, главе округа Евгению Щербакову и гендиректору ООО «Импульс» Виталию Дудику.

Росгвардейцы отметили новоселье в 79 квартирах. Среди них пять многодетных семей и шесть семей ветеранов. Перерезав красную ленту, почетные гости и новоиспечённые хозяева прошли в дом, где осмотрели квартиры, поделились друг с другом впечатлениями и дальнейшими планами. Завершилось мероприятие традиционным чаепитием у одного из новоселов.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52436/