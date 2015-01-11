Родители мобилизованных получат бесплатные услуги в центрах соцобеспечения Челябинской области.

Пожилые родители мобилизованных резервистов из Челябинской области получили дополнительные меры социальной поддержки.

Об этом 6 октября сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Поставил задачу оказать максимальное внимание семьям призванных парней. Нужно дойти до каждой семьи, помочь всем необходимым. Наши бойцы должны быть спокойны за свои семьи, за своих близких. Этим будут заниматься социальные службы и волонтеры», – сообщил глава региона.

Также предусмотрено и внеочередное право на получение путевок в дома-интернаты и геронтологические центры.

Дополнительные меры поддержки семей мобилизованных касаются как материальной помощи, так и решения ряда бытовых вопросов.

https://dostup1.ru/society/Roditeli-mobilizovannyh-poluchat-besplatnye-uslugi-v-tsentrah-sotsobespecheniya-Chelyabinskoy-oblasti_154726.html