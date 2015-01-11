Частичная мобилизация: что нужно знать о призыве.

Военный комиссар г. Озерска Владимир Пичугин ответил на часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации.

- Назовите приоритетный возраст для мобилизованных на службу.

- В приоритетном порядке, так как объявлена частичная мобилизация, призываются граждане первого разряда – это сержанты, солдаты, матросы до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Но это не значит, что не подлежат призыву граждане старше 35-ти, которые относятся ко второму разряду – солдаты, сержанты

- Подлежат ли частичной мобилизации те, кто не служил в армии?

- Сейчас в первую очередь подлежат мобилизации именно граждане, которые проходили военную службу и имеют подготовку.

- Кто уполномочен вручать повестки?

- Повестку вручают лично в руки призывнику и под подпись. Вручать повестки могут сотрудники военкомата и уполномоченные военными комиссариатами.

- Уволят ли работника в случае мобилизации?

- Нет, работодатели должны будут сохранить рабочее место за мобилизованным работником. Как сообщило Правительство РФ на своем официальном сайте, необходимые поправки будут внесены в Постановление Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 511 "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 году". Согласно изменениям, мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Это правило распространят на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

- Может ли мобилизованный связываться с родственниками?

- Из воинской части можно звонить родственникам с собственного кнопочного телефона или с местного телефона (с территории части) с разрешения командира части в определенное время. У командира части также надо уточнять вопрос о том, могут ли родственники навестить военнослужащего. То же самое с посылками от родных — все уточнять у командира, как на срочной службе.

- Что должны предоставить мобилизованному из обмундирования? Должен ли мобилизованный за свой счет докупать обмундирование, средства защиты?

- Мобилизуемый обеспечивается на сборном пункте по нормам довольствия всесезонным комплектом полевого обмундирования.

- Какой размер денежного довольствия положен мобилизованным?

- Уровень денежного содержания зависит от того, какое человек, призванный в рамках мобилизационных мероприятий, имеет воинское звание и на какой должности он будет выполнять дальнейшие задачи. Кроме того, мобилизованные граждане имеют право на все предусмотренные нынешним законодательством надбавки, определенные для военнослужащих по контракту: за выслугу лет, за квалификационную категорию, за особые условия службы и так далее. А если человек будет принимать участие в боевых действиях, ему, соответственно, будут полагаться также так называемые «боевые».

- В какие сроки будет осуществляться подготовка мобилизованных?

- Мобилизованные россияне проходят подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью направленную на восстановление навыков, полученных ранее при прохождении службы в российской армии. Сроки подготовки определяет Министерство обороны РФ.

- Можно ли из одной семьи призывать двоих: мужа и сына?

- В рамках частичной мобилизации могут призвать сына и отца из одной семьи одновременно. Никаких ограничений по родственным связам не предусмотрено. Наличие близких родственников, уже проходящих службу в зоне проведения специальной военной операции, не является основанием для получения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации

- Человек не служил, но готов к мобилизации… Есть ли у него возможность попасть в войска?

- Да, может. Гражданин может прийти в военкомат с личным заявлением.

Необходимую информацию по поводу частичной мобилизации можно получить на горячей линии 122, по телефону 3-36-79 (местное отделение партии «Единая Россия», с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00), и по телефонам горячей линии прокуратуры: 8-908-811-69-69 (круглосуточно), в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по телефону: 2-55-92.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/52487/