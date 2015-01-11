План по частичной мобилизации в Челябинской области выполнен на 70%.

Кампания по призыву в рамках частичной мобилизации в Челябинской области проходит организованно – об этом губернатор Алексей Текслер сообщил в ходе заседания областной призывной комиссии, которое прошло в режиме ВКС с участием членов регионального правительства, глав городов, руководителей силовых ведомств, местных военных комиссаров, уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Губернатор акцентировал внимание участников на важности постоянного контроля хода проведения мобилизации. «В целом кампания по призыву проходит организованно, все муниципалитеты помогают, у нас очень много добровольцев, и мы гордимся нашими ребятами», – сказал он.

Организовано информирование жителей области о ходе призыва, работает горячая линия 122, осуществляется прием звонков и обращений в аппарате уполномоченного по правам человека и общественных помощников в территориях, работают военкоматы, привлечены волонтеры, актив партий, в том числе из «Единой России». Эти меры помогли избежать в регионе большого числа нарушений. Алексей Текслер поручил продолжить работу, а также своевременно оказывать помощь гражданам, главам муниципалитетов – поддержать каждую семью, в которой есть мобилизованный южноуралец.

«Сейчас в обществе особенно высокий запрос не только на правдивую информацию, но и на справедливость, люди должны знать, кто и по каким основаниям имеет право на отсрочку от призыва, кому представляется бронь. Наши противники активно используют различного рода фейки, распространяют ложную информацию о деятельности органов власти, военных организаций, пытаются посеять среди людей панику, недоверие к власти. В этой ситуации мы должны действовать прямо, открыто, постоянно говорить с людьми, разъяснять им права и обязанности, ну и, самое главное, конечно, помогать», – подчеркнул глава региона.

По словам Алексея Текслера, параллельно с призывом налаживается система обеспечения мобилизованных необходимым походным снаряжением, средствами личной гигиены, сухпайками, аптечками, одеждой. К работе подключились промышленные предприятия региона. Сегодня помощь оказывают более 100 предприятий промышленного сектора и агропрома. «Экономика переходит на мобилизационные рельсы. Это не фигура речи, а насущная необходимость. Эту работу мы уже начали. Подключаем наши предприятия к производству обмундирования, походного снаряжения и иных требуемых вещей. В ближайшее время проведу расширенное совещание с промышленниками, где еще раз проговорим задачи, связанные с обеспечением наших бойцов», – сказал губернатор.

По словам военного комиссара Челябинской обалсти Андрея Максурова, Челябинская область выполнила план по частичной мобилизации на 70%, случаев уклонения немного.

«Востребованы при текущей мобилизации артиллеристы, танкисты, инженерно-саперные, разведчики, снайперы, ПВОшники. Мобилизованные резервисты будут проходить службу как военнослужащие по контракту. Заработная плата составит от 150 тыс. рублей», – рассказал Андрей Максуров.

Предварительно зафиксировано около 20 случаев уклонения от частичной мобилизации, по ним идет проверка, добавил военком.

Но эти случаи – единичные. Муниципалитеты ежедневно отправляют резервистов на боевое слаживание, и председатели призывных комиссий отмечают, что среди них очень много добровольцев. «У нас сложилась хорошая практика великих образцов служения Родине, готовность встать на защиту Отечества. В прошлую отправку у нас было два примера, когда вызывали по боевой повестке сына, и по собственному желанию пришел отец, уехали в одном автобусе; и два брата, одному из которых также пришла повестка, а второй пошел добровольцем. И сегодня у нас был такой пример – одному брату пришла повестка, а второй попросился вместе с братом», – рассказала глава Чебаркуля Светлана Виноградова.

«На комиссии по мобилизации мы видим в ваших глазах готовность служить и понимание ответственности, настрой, с которым вы идете в ряды Вооруженных сил, защищать нашу Родину. Хочется пожелать вам пройти этот путь достойно и вернуться. Мы вас всех ждем», – напутствовал парней глава Чебаркульского района Владимир Пупырев во время отправки резервистов на боевое слаживание в Екатеринбург.

https://dostup1.ru/society/Plan-po-chastichnoy-mobilizatsii-v-Chelyabinskoy-oblasti-vypolnen-na-70_154733.html