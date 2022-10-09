II этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022».

В период с 10 по 17 октября текущего года на территории Озерского городского округа сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск проводится второй этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2022».

Данная операция направлена на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных противоправных действий, связанных с незаконной миграцией.

В период проведения профилактического мероприятия особое внимание будет уделено адресам с массовой постановкой на миграционный учет иностранных граждан в целях выявления фиктивной регистрации, также будут проверены работодатели, использующие труд иностранных работников на строительных площадках, предприятиях и иных объектах.

Уважаемые жители города, всю имеющуюся информацию, по фактам нарушения миграционного законодательства, вы можете сообщить по телефонам УМВД России по ЗАТО г.Озерск: 02, 102, 112, 8(35130)25085.