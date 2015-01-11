В Озерске пройдут мероприятия, посвященные празднованию Покрова Пресвятой Богородицы.

В честь православного праздника, который является престольным для озерского прихода, 13 и 14 октября в храме Покрова Пресвятой Богородицы состоятся мероприятия с участием хора Спасо-Евфимиева монастыря (г.Суздаль) под руководством Антона Пахомова.

Приглашаем всех желающих:

13 октября на духовно-просветительскую музыкальную программу «История Суздаля в песнопениях» в исполнении суздальского коллектива, начало в 20.00.

14 октября в 09:00 на Божественную литургию с участием мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря. Литургию возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Мероприятия реализуются по инициативе и при финансовой поддержке Андрея Комарова и с благословения митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

Фото Александра Абросимова.