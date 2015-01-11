Полиция напоминает о необходимости своевременного продления разрешительных документов на оружие.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал», Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с Отделением лицензионно-разрешительной работы по городам Кыштым, Карабаш и ЗАТО г. Озёрск Управления Росгвардии по Челябинской области напоминают, что заявление на продление (перерегистрацию) документов на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны или разрешения на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия, либо оружия ограниченного поражения и патронов к нему, согласно Федеральному закону "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ, необходимо подавать не позднее, чем за месяц до окончания их срока действия.

Если владелец гражданского оружия подал заявление позже, определенного действующим законодательством срока хотя бы на один день, наступает административная ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 20.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере до трех тысяч рублей.

В случае обращения с просроченным разрешением, действия владельца гражданского оружия подпадают под административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ, которое влечет наложение штрафа, в размере до двух тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или ношение оружия на срок до одного года.

Для продления срока действия разрешения необходимо предоставить документы (перечень установлен в п. 9.3 приказа Росгвардии от 26 июня 2018 № 221) в ОЛРР по месту регистрации с помощью онлайн-ресурса «Портал государственных услуг» (https://www.gosuslugi.ru/180377/3/info ).

Получить более подробную информацию и консультацию по всем интересующим вопросам можно в Отделении лицензионно-разрешительной работы по адресу: пр. Ленина 40, 2 этаж, 19 кабинет (дверь налево).

График приема граждан:

Вторник, четверг с 9.00 до 17.00 ч.

Вторая суббота месяца с 9.00 до 17.00 ч.

Перерыв с 13.00 до 14.00 ч.

Телефон для справок: 5-00-10.