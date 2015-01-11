На Южном Урале семьи добровольцев смогут получать соцвыплаты.

По решению губернатора Челябинской области членам семей тех, кто добровольно пришел в военкоматы, будут предоставляться такие же меры социальной поддержки, как и семьям мобилизованных граждан.

Напомним, по решению главы региона установлены дополнительные меры социальной поддержки семей в связи с частичной мобилизацией:

бесплатное социальное обслуживание на дому членов семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов I и II групп;

внеочередное направление в стационарные учреждения социального обслуживания членов семей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме;

единовременная выплата на внутридомовое газовое оборудование и оплату работ по его установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тыс. рублей;

единовременная выплата на детей в размере 20 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-semi-dobrovoltsev-smogut-poluchat-sotsvyplaty_154877.html