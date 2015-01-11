О единовременной выплате на внутридомовое газовое оборудование семьям мобилизованных южноуральцев.

Уважаемые граждане Озерского городского округа!

В целях социальной поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647, Губернатором Челябинской области А. Л. Текслером принято решение о предоставлении семьям военнослужащих единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на приобретение такого оборудования) и оплату работ по его установке в размере фактической стоимости оборудования и работ, но не более 200 тысяч рублей одному из членов семьи при условии:

· один из членов семьи либо сам военнослужащий является собственником жилого помещения;

· члены семьи (один из них) зарегистрированы совместно с военнослужащим по месту жительства в жилом помещении, не оснащенном внутридомовым газовым оборудованием.

К членам семьи военнослужащего относятся:

· супруг (супруга) военнослужащего;

· родители военнослужащего;

· дети военнослужащего в возрасте до 18 лет.

Внимание! Подавать заявление необходимо до заключения договора на поставку газа.

Обращаться в отдел субсидий УСЗН, каб 223, тел для консультации: 5-48-14, 2-81-00.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52521/