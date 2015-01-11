О реализации программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2023 год.

30 сентября 2022 года в кабинете 304 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 62, проведено заседание комиссии по рассмотрению заявок, предоставленных участниками отбора на включение в 2023 году в мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) и в последующем заключением соглашений на предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат на ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав имущества многоквартирных домов Озерского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе» на 2018-2024 годы» в соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 29.07.2022 № 2161.

Поступили три заявки от управляющей организации Общество с ограниченной ответственностью «ОзерскСтройЖилСервис» (далее – ООО «ОСЖС») на участие в отборе на включении в мероприятия муниципальной программы по благоустройству дворовых территорий по адресам:

1.г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 6;

2. г. Озерск, пр. Карла Маркса, д. 8;

3. г. Озерск, пр. Карла Макса, д.22.

Рассмотрены три заявки участника отбора – ООО «ОСЖС».

Отклоненных заявок нет.

Получатель субсидии, с которым будет заключены соглашения – ООО «ОСЖС».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52520/