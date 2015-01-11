Продолжается 16 спартакиада ветеранов «Здоровье».

В рамках 16-й Спартакиады ветеранов «Здоровье» в КСК «Лидер» 23-25 сентября прошли соревнования по женскому волейболу, 07-09 октября в этом же виде спорта соревновались мужчины.

У женщин победителем стала команда «Восход-1» в составе: Купцова Елена (капитан команды), Дороднева Елена, Речкалова Юлия, Довгер Ольга, Наумчак Ирина, Погорелова Ирина. 2-е место заняла команда «Спутник» в составе: Савельева Ирина (капитан команды), Медведева Елена, Симонова Светлана, Вильмовская Елена, Зырянова Елена, Москаленко Ольга, Балабанова Людмила, Гарагуля Наталья, Воропаева Надежда. 3-е место у команды «Восход-2», за которую выступили: Федорович Наталья (капитан команды), Шошина Ирина, Житкова Оксана, Гордеева Ольга, Плахотнюк Татьяна, Костенкова Оксана, Житкова Оксана.

У мужчин победителем стала команда «Надежда» в составе: Волков Максим, Чибисов Артём, Венделев Валерий, Сербин Вадим, Черенцов Олег. 2-е место заняла команда «Спутник» в составе: Оглоблин Олег, Широков Евгений, Емельянов Александр, Емельянов Юрий, Медынцев Вячеслав, Доронин Владимир. 3-е место у команды сборной ветеранов в составе: Горшков Евгений, Бочарников Сергей, Усков Николай, Попов Евгений, Цыпышев Алексей, Киприянов Дмитрий.

Хорошее судейство обеспечили: Дороднева Елена, Речкалова Юлия, Макеева Алла.

Следующие соревнования (по пулевой стрельбе) состоятся в стрелковом тире Озерского технического колледжа (здание возле дамбы): 17 октября – среди женщин (микрорайоны), 18 октября – среди женщин (ПО «Маяк» и городские организации), 19 октября – среди мужчин.

Регистрация состоится в 16:00, начало соревнований в 16:30.

Информация главной судейская коллегии спартакиады ветеранов «Здоровье».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52530/