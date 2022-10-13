Сотрудники полиции разъясняют, как уберечь велосипед от кражи.

За текущий период 2022 года в Управлении МВД России по ЗАТО г.Озерск зарегистрировано уже более 20 краж велосипедов. Общий размер причиненного потерпевшим материального ущерба около 120 тысяч рублей.

Основной причиной совершения таких преступлений является беспечность и непринятие мер к сохранности имущества самих владельцев транспортного средства.

Сотрудники полиции напоминают о том, что использование простых правил безопасности позволит свести к минимуму вероятность совершения хищения двухколесных транспортных средств, для этого:

• не оставляйте велосипеды в подъездах многоквартирных домов. Как правило, кражи из подъездов являются самыми распространенными;

• не оставляйте велосипед без присмотра в местах массового скопления граждан;

• для парковки велосипеда выбирайте охраняемые стоянки и специально-отведенные места;

• обязательно фиксируйте велосипед замком. При этом необходимо выбирать прочные велосипедные замки, которые невозможно срезать.

Помните, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда и самоката, даже если они там пристегнуты.