Жительница Озерска лишилась денежных средств при продаже резиновой лодки на сервисе бесплатных объявлений.

Жительница Озерска 1988 года рождения лишилась денежных средств, при продаже резиновой лодки на сайте бесплатных объявлений.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ее супруг опубликовал объявление о продаже резиновой лодки на популярном сервисе, далее с ним связался покупатель и предложил внести предоплату за покупку. После того как неизвестному продиктовали номер банковской карты, он потребовал сообщить ему код из СМС-сообщения, чтобы завершить операцию по переводу денежных средств. Ничего не заподозрив, женщина так и сделала. Уже после того как с ее банковского счета произошло списание 4000 рублей, она поняла, что ее обманули.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают о недопустимости передачи персональных данных банковских карт и кодов из смс-сообщений посторонним! Не переходите по ссылкам, которые вы получаете в мессенджерах, как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи денежных средств и реквизитов банковских карт.

Будьте бдительны, ведь именно от ваших действий зависит сохранность ваших сбережений!