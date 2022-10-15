Южноуральские спортсменки с побед стартовали на чемпионате России по боксу.

Успешно стартовали в чемпионате России по боксу среди женщин четыре спортсменки Челябинской области. Александра Кулешова, Дарья Батарчукова и Алена Касьянова выиграли свои поединки, прошла в следующий раунд турнира и Мария Сартакова.

В чемпионате России по боксу среди женщин участвуют 174 спортсменки из 49 регионов страны. В первый день турнира в ринг краснодарского «Баскет Холла» вышли представительницы пяти весовых категорий: до 48, 57, 60, 63 и 81 кг.

Челябинская область делегировала на турнир 12 спортсменок. В первый соревновательный день на ринг вышли три наших представителя. И все они одержали победу. Так, в весовой категории до 48 кг Александра Кулешова уверенно выиграла у Валерии Актугановой из Татарстана (5:0).

В весе до 57 кг с таким же счетом победила Дарья Батарчукова у Зиярат Магомедовой из Дагестана. Наконец, в категории до 63 кг Алена Касьянова разгромила Варвару Басову из Тульской области. Вышла в следующий раунд соревнований и Мария Сартакова. В весовой категории до 57 кг ее соперница Дарья Куценко из Москвы не прошла процедуру взвешивания и снялась с турнира.

Сегодня, 17 октября, проведут бои три южноуральские спортсменки: в категории 48 кг Александра Кулешова сразится с Анастасией Теряковой (Оренбургская область), а Светлана Стахеева — с Юлией Чумгалаковой (Московская область). В весе до 50 кг Надежда Зинченко проверит на прочность Владиславу Колоскову из Брянской области.

Напомним, что участники чемпионата России бьются не только за медали и возможность войти в состав сборной России для участия в международных турнирах, но и за солидный призовой фонд. Он составляет 24 миллиона рублей. Победительницы турнира получат по 1,5 млн рублей, серебряные медалисты — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей. Финалы запланированы на 22 октября.

Отметим, что Дарья Батарчукова занимается в озерском Центре поддержки и развития бокса "Ударник" под руководством тренера Антона Кравчука.

Желаем Даше побед!(прим. редакции Озерск.ру)

Фото: Федерация бокса России (vk.com/rusboxing)

https://www.1obl.ru/news/sport/yuzhnouralskie-sportsmenki-s-pobed-startovali-na-chempionate-rossii-po-boksu/