Похолодание до -3°C прогнозируют синоптики в Челябинской области.

На новой неделе похолодание в Челябинской области усилится — ожидается, что температура воздуха к субботе остановится на отметке около 3°C. Одновременно с этим синоптики прогнозируют дожди.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник в городе будет облачно с прояснениями, возможен слабый дождь. Скорость ветра достигнет 5-10 м/с. Термометры покажут 7-9°C.

Вторник обещает стать самым теплым днем недели — температура воздуха может составить около 10°C. В среду она понизится до 8°C, в четверг — до 9°C. В последний рабочий день недели прогнозируют 7°C, а в субботу термометры покажут еще меньше — порядка 3°C. В этот день не исключен дождь, до этого небольшие осадки возможны в среду и пятницу, говорится на сайте Гидрометцентра России.

В течение недели обещают также колебания атмосферного давления: если в понедельник прогнозируют 749 мм ртутного столба, то во вторник уже 741 мм, а в среду 733 мм. Затем ожидается небольшое повышение до 736-737 мм, а в субботу — очередное падение, до 730 мм. Октябрьская норма в Челябинске равняется 742 мм ртутного столба.

https://www.cheltv.ru/poholodanie-do-3-c-prognoziruyut-sinoptiki-v-chelyabinske/