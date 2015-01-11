Отдел ЗАГС информирует!

27 сентября 2022 года, в 19 часов 57 минут в г. Озерск, на проспекте Победы, у д. №15, водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, молодого человека 15 лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подробнее
9 октября 2022 года, в 13 часов 22 минуты, на 4 – м км. шоссе Каслинское, г. Озерск Челябинской области, водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2114, при выезде с прилегающей территории совершил наезд на несовершеннолетнего водителя электровелосипеда, не имеющего водительского удостоверения, который двигался по обочине навстречу движения транспортных средств. Подробнее
В результате невыполнения Правил дорожного движения в период времени с 10 по 16 октября 2022 года Госавтоинспекцией города Озерска было зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий, в двух из них есть пострадавшие. Подробнее
За прошедшую неделю на территории Озерского городского округа при проведении оперативно-розыскных мероприятий подразделениями участковых уполномоченных полиции, патрульно-постовой службы полиции и отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ЗАТО г.Озерск выявлено несколько фактов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Подробнее