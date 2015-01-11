Землю на 2 дня накроет магнитная буря.

Сегодня, 20 октября, Землю накроет магнитная буря – геомагнитное поле будет оставаться возбужденным в течение двух дней.

Сила бури составит четыре балла. По международной классификации это соответствует слабому уровню. Несмотря на это, метеозависимые люди в этот период могут почувствовать недомогание. Может появиться головокружение, тяжесть в голове, слабость, апатия, тошнота, раздражительность, учащенное сердцебиение, бессонница. У имеющих сердечно-сосудистые заболевания возможны перепады артериального давления.

В эти дни медики рекомендуют снизить физическую нагрузку, больше находиться на свежем воздухе, исключить из рациона алкоголь, жирную пищу, кофе, больше есть овощей и фруктов и пить чистой воды. При существенном ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

https://dostup1.ru/society/Zemlyu-na-2-dnya-nakroet-magnitnaya-burya_155178.html