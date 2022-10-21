Артемий Лебедев включил город в Челябинской области в топ-10 мест мира.

Сатка оказалась интереснее, чем Рим, но чуть скучнее Барселоны. Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев составил свой рейтинг лучших городов мира. В нем полторы тысячи топонимов, а южноуральский город занял 10-е место.
По мнению известного путешественника, Сатка по привлекательности обогоняет Нью-Йорк, Санкт-Петербург и другие популярные мегаполисы. На первом месте в рейтинге Лебедева – Сан-Франциско.
Дизайнер сформировал несколько категорий для городов:
ничего интересного;
стоит посмотреть, раз оказался там;
стоит лететь час, чтобы посмотреть;
стоит лететь через полмира, чтобы посмотреть.
Сатка относится как раз к последней категории. Если кто-то готов пролететь полмира, чтобы посмотреть этот город, то челябинцам грех не потратить два часа на дорогу и не посетить его.
Напомним, именно студия Артемия Лебедева разрабатывала для Сатки фирменный стиль.