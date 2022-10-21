В Озерске отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы является особо значимым для Озерска, где в честь Небесной Царицы 10 лет назад был освящен один из крупнейших на Южном Урале храмов.

Праздничная программа по традиции началась именно там. Мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря (г.Суздаль) под руководством Антона Пахомова представил новую духовно-просветительскую музыкальную программу «История Суздаля в песнопениях», иллюстрирующую 10-вековую российскую историю. Это уже не первый приезд уникального коллектива в Озерск – его участники успели покорить жителей города своими голосами в рамках празднования 5-летия духовно-просветительской программы «Росток» в мае этого года.

В День Покрова Пресвятой Богородицы состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Праздничное богослужение прошло также с участием суздальского коллектива. Этот прекрасный день запомнился еще одним знаменательным событием – в честь 5-летия духовно-просветительской программы «Росток» митрополит Челябинский и Миасский Алексий вручил инициатору программы Андрею Ильичу Комарову медаль Челябинской епархии «За благие труды I степени», а куратору программы Ольге Михайловне Стебуновой - медаль «За благие труды II степени».

В день Покрова Пресвятой Богородицы была подготовлена программа для детей. В доступной и интересной форме на интерактивной лекции маленькие озерчане узнали об истории появления праздника, о его значении. А завершилась насыщенная программа замечательным концертом «Под Покровом твоим…» в акустическом филармоническом зале ДМШ №1 с участием лауреата международных конкурсов пианиста Дмитрия Онищенко и мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря.

В зале собрались более 400 человек партнеров и активистов духовно-просветительской программы «Росток», которых поздравил глава Озерского городского округа Евгений Юрьевич Щербаков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин, благочинный Озёрского округа Челябинской епархии и заслуженная артистка России Ольга Михайловна Стебунова.

Мероприятия состоялись по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова и по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

Предлагаем посмотреть короткий видеоролик о том, как прошел праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Озерске.