К Уралу идет северо-западный циклон с севера Скандинавии.

На Урал пришло предзимье – ночные заморозки и первый снег; в последние дни октября погоду в регионе будет определять циклон, который движется со стороны Скандинавии.

Зона осадков 31 октября – 1 ноября охватит большую часть Среднего и Южного Урала.

Снег может быть мокрым, сопровождаться налипанием на провода и деревья, в последующие сутки образуется снежный покров, гололедица на дорогах. Температура воздуха на следующей неделе (1-5 ноября) ожидается преимущественно на минусовых отметках: ночью – минус 2-7, днем – от плюс 3 до минус 2.

Сегодня, 28 октября, в Челябинской области ожидается сильный ветер – местами порывы до 14-20 метров в секунду, переменная облачность, преимущественно без осадков, столбики термометров поднимутся до плюс пяти градусов.

https://dostup1.ru/society/K-Uralu-idet-severo-zapadnyy-tsiklon-s-severa-Skandinavii_155478.html