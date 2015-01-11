В Озерске пройдет обсуждение целесообразности реализации инициативного проекта «Установка системы видеонаблюдения» в Детском парке.

За текущий период 2022 года сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск составлено 349 административных материалов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на прослушивание громкой музыки со стороны соседей. Подробнее
Состоялось очередное заседание Собрания депутатов Озерского городского округа, в ходе которого были приняты решения, касающиеся инициативного бюджетирования, бюджета округа, муниципального имущества, а также внесены изменения в некоторые нормативно-правовые акты. Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил жителей региона принять участие в новом конкурсе грантов. Новшеством станет то, что теперь написать собственный проект и подать его на грант смогут даже школьники. Организаторы ждут заявок от детей старше 14 лет и взрослых. Подробнее
В минувшее воскресенье, в ходе совместного патрулирования представителем дружины «Озерская» установлен факт управления транспортным средством несовершеннолетним подростком 2007 года рождения. Подробнее
Житель Озерска 1976 года рождения лишился более 130 тысяч рублей, став жертвой мошенников, однако сумма ущерба потерпевшего могла быть гораздо больше, сотрудники патрульно-постовой службы полиции предотвратили дальнейшие переводы денежных средств на неизвестные счета, объяснив озерчанину, что эта одна из самых актуальных схем обмана мошенниками. Подробнее