В Озерске пройдет обсуждение целесообразности реализации инициативного проекта «Установка системы видеонаблюдения» в Детском парке.

За текущий период 2022 года сотрудниками Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск составлено 349 административных материалов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на прослушивание громкой музыки со стороны соседей. Подробнее