1-го ноября в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий.

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 01 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на юго-западе до сильных, в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица, в горах местами сильная, местами порывы ветра до 18 м/с Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения.