О ДТП с участием перевернувшегося автомобиля.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства данного дорожно – транспортного происшествия.

27 октября 2022 года, около 17 часов 10 минут, на ул. Челябинская – 22 по предварительным данным у водителя, мужчины, 1939 года рождения, при управлении автомобилем «Лада Гранта» резко ухудшилось самочувствие. В результате чего он потерял контроль над управлением транспортным средством, допустил наезд на разделительный бордюр и на дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен», с последующим опрокидыванием автомобиля на крышу.

Мужчина получил телесные повреждения и с места бригадой скорой помощи был госпитализирован в отделение реанимации городской больницы КБ - 71.

Госавтоинспекция напоминает!

Правила дорожного движения являются основополагающим документом. Все участники дорожного движения должны строго выполнять их требования, в том числе не управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии.

Согласно п. 2.7 Правил дорожного движения «Водителю запрещается

Управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии». Если водитель находится в состоянии утомления, уровень безопасности движения существенно снижается – утомление негативно влияет практически на все основные функции восприятия человека, а также на некоторые психофизиологические характеристики. Отсутствие контроля за управлением транспортным средством может привести к необратимым последствиям, как для самого водителя, так и других участников дорожного движения.

Помните, что от Вашего поведения на дороге зависит не только Ваша жизнь, но и жизнь близких и родных Вам людей!».

Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко