В День народного единства на Южном Урале похолодает до –9.

- Цирк - это мир улыбок, сказок, детства и добра. В цирке мы смеемся, удивляемся, восхищаемся теми, кто выступает на арене. И мечтаем хоть ненадолго сами побывать в роли, пусть не укротителя тигров, но хотя бы дрессировщика ёжика или кролика. У того, кто верит, мечты, как известно, сбываются. Их можно осуществить, не выезжая из города в нашем Детском эколого-биологическом центре, - рассказывает Ольга Смирнова, заместитель директора ДЭБЦ... Подробнее