В День народного единства на Южном Урале похолодает до –9.

В День народного единства в Челябинской области будет прохладно и ветрено.
В праздничную ночь в области похолодает до минус 6 градусов, при прояснении – до минус 9. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса. Ожидаются осадки в виде снега, в некоторых районах метели, на дорогах образуется гололед. Ночью будет дуть ветер восточной четверти 3-8 м/с, днем – северный, северо-западный до 5-10, местами порывы до 14 м/с.
https://dostup1.ru/society/V-Den-narodnogo-edinstva-na-Yuzhnom-Urale-poholodaet-do-9_155748.html