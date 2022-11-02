По указаниям мошенников жительница Озерска перевела 110 тысяч рублей на «безопасный счет».

В Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск обратилась местная жительница 1973 года рождения, ставшая жертвой дистанционного обмана. Поверив словам неизвестного мужчины, представившегося по телефону специалистом финансового отдела кредитной организации, она оформила кредит через приложение банка.

Сын, который присутствовал при телефонном разговоре не смог убедить женщину в том, что это мошенники, и ни сколько не сомневаясь в правильности своих действий, озерчанка перевела деньги, взятые в кредит, на номер счета указанный аферистами.

Уже после, потерпевшая осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб составил 110 000 рублей.

Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции – перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов.

Помните, что сохранность ваших сбережений зависит, в том числе, и от принятых вами решений.

Даже если вы уже пришли в банк оформлять кредит по указанию незнакомцев или снимать деньги с карты, обратитесь к представителям финансово-кредитной организации, озвучьте свою проблему.