В Озерске прошла встреча главы Росатома с общественностью.

Глава атомной отрасли Алексей Лихачев посетил объекты ПО «Маяк» и встретился с общественностью Озерского городского округа.

В рамках большого визита на предприятия Урала генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 3 ноября посетил ПО «Маяк». Глава отрасли побывал на строительных объектах предприятия, а также провел рабочее совещание с руководством ПО «Маяк», на котором обсуждались предварительные итоги работы «Маяка» в 2022 году и вопросы дальнейшего развития предприятия.

Программа визита главы атомной отрасли в Озерск и на ПО «Маяк» продолжилась встречей с представителями общественности округа, которая прошла в информационном центре предприятия. Пообщаться с руководителями Росатома, «Маяка», Озерского городского округа пришли ветераны, работники медицины, сфер культуры и образования, представители спортивного сообщества, волонтеры и молодежь. Алексей Лихачев рассказал о новом отраслевом проекте «Люди и города», который формируется в настоящее время. «Одна из главных задач в среднесрочной перспективе – это городская политика, – подчеркнул руководитель Росатома. – Мы начинаем новый проект, и сейчас идет период его формирования. Требуются не только организационные усилия, наши встречи, ваши идеи и предложения, но и деньги. Будем этим предметно заниматься».

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков подчеркнул, что руководители «Маяка» и округа работают в единой команде, и все усилия направлены на дальнейшее развитие предприятия и Озерска. Он поблагодарил руководство атомной отрасли за помощь и различные программы поддержки, которые позволяют успешно реализовывать социально значимые проекты.

Директор Озерского технического колледжа Сергей Шварев рассказал о позитивных изменениях в работе образовательного учреждения после старта федерального проекта «Профессионалитет», участником которого является ОзТК. Говорили на встрече о развитии волонтерского движения и о проведении в этом году первого общегородского фестиваля волонтеров, который посетили более 300 озерчан. Руководитель Объединенного совета молодежи «Маяка» Николай Елисеев рассказал о недавно созданном объединении и перспективных планах молодых работников, в частности, к предстоящему в 2023 году 75-летнему юбилею предприятия. Обсудили на встрече и проекты, которые затрагивают ветеранов, касаются работы учреждений общего и дополнительного образования, благоустройства и развития городской среды.

Отдельной темой стал вопрос частичной мобилизации и мер поддержки не только мобилизованных атомщиков, их семей, а также мобилизованных родственников работников «Маяка». Говорили о механизмах и инструментах оказания помощи, о работе единой горячей линии, которая начала работать в Озерске, об опекунах, которых закрепляют за семьями мобилизованных.

Информация предоставлена информационной службой ФГУП «ПО «Маяк».