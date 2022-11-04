1,5 млн. руб. под предлогом компенсаций за БАДы выманили у озерчанки.

Медработник из Озерска лишилась 1,5 млн рублей, пытаясь вернуть компенсацию за приобретенные некачественные БАДы.

Потерпевшей, ранее купившей биодобавки, позвонила женщина и сообщила, что ей положена компенсация за неудачную покупку. Мошенница предложила ей приобрести сначала специальные сертификаты на получение компенсаций, которые якобы выделены на Челябинскую область. В беседе с жительницей Озерска незнакомка несколько раз делала акцент на том, что чем выше стоимость сертификата, тем более крупной будет сумма возврата денежных средств за ранее купленные препараты.

«Женщину, согласившуюся на покупку документов, тут же перевели на разговор со вторым участником мошеннической схемы, который проинструктировал потерпевшую о порядке оплаты так называемых сертификатов. Поскольку собственных сбережений у жительницы Озерска не было, она начала занимать деньги у родственников и знакомых. В течение месяца, с сентября по октябрь, женщина переводила крупные суммы на счета злоумышленников, тем самым лишившись 1,5 млн рублей», – добавили в полиции.

По данному факту возбужденно уголовное дело.

https://dostup1.ru/accident/U-zhitelnitsy-Ozerska-vymanili-15-mln-pod-predlogom-kompensatsiy-za-BADy_155776.html