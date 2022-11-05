Южноуральцы увидят «кровавую» Луну.

Жители Челябинской области завтра, 8 ноября, увидят «кровавую» Луну – спутник пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.

Затмение Луны 8 ноября 2022 года или его частные фазы можно будет увидеть везде, где во время затмения Луна будет находиться над горизонтом. Затмение будет видно на востоке России, хотя область видимости всех фаз затмения будет достаточно широкой. Южноуральцы смогут наблюдать затмение в 15.59 по челябинскому времени, когда Луна пройдет через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.

Кроме того, во время затмения Луна покроет планету Уран. Совпадение этих двух астрономических явлений смогут увидеть наблюдатели от Камчатки и до Урала.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsy-uvidyat-krovavuyu-Lunu_155802.html