В Озерском театре кукол готовят персонажей для инклюзивного спектакля в Челябинске.

В бутафорском цеху Озерского театра кукол «Золотой петушок» кипит работа: к декабрю здесь готовят декорации и персонажей для необычной постановки. По сценарию участники спектакля отправляются в волшебное путешествие, поэтому среди кукол есть даже кит и привидение.

Эта история происходит благодаря благотворительным программам. С 2017 года в Озерске действует проект «Росток» (при поддержке фонда Андрея Комарова), в рамках которого устраивают творческие кружки и конкурсы, инклюзивные события для детей и подростков. Есть и сообщество «Наши дети». А при Озерском театре кукол работает театральный кружок, в котором главреж театра Дмитрий Ерохин занимается с особенными детьми. Он их учит всему тому, что должен уметь кукольник, — пластике рук, работе с куклой, сценической речи и так далее.

И в этом году родилась удивительная идея — создать спектакль, в котором на равных могут играть обычные дети-актеры и артисты с особенностями развития.

«Это по-настоящему уникальный проект, такого раньше мы не делали. Чтобы на одной сцене играли такие разные дети. Сейчас работа кипит — у театра скоро гастроли, а нужно успеть все отрепетировать. Спектакль покажут в Челябинске 3 декабря на сцене Молодежного театра, потом в Озерске и Первоуральске»,

— уточняет Юлия Клепикова, директор Озерского театра кукол.

Сценарий будущего спектакля-мюзикла написала заслуженная артистка России Ольга Стебунова. Она придумала волшебную сказку о том, как дети вдруг отправляются путешествовать по книжным страницам и попадают в самые удивительные места: в глубины моря, в чудесные сны, красивые леса. Главный герой-путешественник — это мальчик по имени Платон, который передвигается на инвалидной коляске. Рабочее название спектакля — «Пока горит свеча». Внутри есть отсылки на самые популярные сказки про волшебные приключения, вроде «Алисы в Стране чудес».

В мюзикле играют восемь особенных детей, солисты Озерской музыкальной школы, а вокальные и танцевальные номера исполняют воспитанники челябинской студии Бориса Каплуна.

Премьера необычного мюзикла состоится 3 декабря на сцене Молодежного театра в Челябинске.

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-ozerskom-teatre-kukol-gotovyat-personazhey-dlya-inklyuzivnogo-spektaklya-v-chelyabinske/