Кража с банковского счета.

В дежурную часть обратился местный житель 1990 года рождения по факту кражи с банковского счета. Потерпевший пояснил, что ему на телефон стали поступать уведомления о покупках товаров, которые он не совершал. Просмотрев в приложении историю расходов за месяц, мужчина заблокировал банковскую карту и обратился в полицию. Сумма ущерба составила 4470 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Озерска. Мужчина признал свою вину и рассказал, что нашел карту на улице, после чего решил проверить наличие на ней денежных средств. Совершив различные покупки, молодой человек выкинул банковскую карту.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Уважаемые граждане! Полиция строго предупреждает о том, что найденные банковские карты подлежат возврату законным владельцам, либо в банк, их выдавший. Попытка обналичивания денег и совершение покупок с использованием найденных банковских карт расценивается, как тяжкое имущественное преступление, квалифицируется по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса и влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Если вы нашли чужое имущество, обратитесь в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск по адресу пр. Ленина, 43.