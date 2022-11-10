Новая эко-ферма поможет в воспитании детей.

Глава округа Евгений Щербаков побывал в Детском эколого-биологическом центре и остался доволен результатом инициативного проекта, который учреждение реализовало в этом году: на месте старого сарая для животных появилось новое комфортное сооружение – эко-ферма.

- Постройка, в которой содержались животные в нашем центре, ни разу не ремонтировалась с тех пор как была возведена – с 1960-х годов. Со временем деревянная конструкция сильно обветшала, здесь появился грибок, стало тесно. Много раз мы пытались ее обновить, но у нас не получалось. И только благодаря инициативному бюджетированию такая возможность появилась, - рассказала историю вопроса директор ДЭБЦ Наталья Косажевская.

Проект по реконструкции эко-фермы предполагал возведение практически нового здания и был реализован в кратчайшие сроки. На месте убогого сарая появилось капитальное сооружение с фундаментом, надежными стенами и крышей, к зданию были подведены все коммуникации – тепло, вода, электричество (более того, сделана разводка по внутренним помещениям). Площадь эко-фермы в ходе реконструкции увеличилась со 140 кв. метров до 300 кв. метров. Сверх запланированного по проекту удалось обустроить загоны для животных, за здоровье и жизнь которых теперь не приходится опасаться.

- Нам повезло с подрядчиком (СК «УралРегионСтрой», директор - Баитов Юрий Валерьевич): выполнен большой объем работ, сделано все отлично, к качеству претензий нет. Мы успели справиться со стройкой в короткие сроки – за 63 дня, главное - до холодов переселили сюда большую часть наших питомцев: поней, птиц, кошек, мини-пигов, козликов, всех тех братьев наших меньших, кого к нам приносят жители (мы выхаживаем их и затем передаем в специализированные центры). Теперь наши юннаты общаются со своими подопечными в нормальных условиях, - своей радостью по поводу новоселья Наталья Косажевская поделилась с Евгением Щербаковым, которому она показала, как на сегодняшний день выглядит объект.

Посещение эко-фермы главой округа совпало с экскурсией для воспитанников детских садов №№26 и 55. По словам Натальи Косажевской, центр активно работает и ежедневно принимает малышей, школьников, в том числе ребятишек с ограниченными возможностями здоровья (в ДЭБЦ всего на регулярной и бесплатной основе занимается более 1200 детей в течение учебного года). Образовательный процесс в центре осуществляется по таким направлениям, как: геология, животноводство и ветеринария, овощеводство и агроэкология, цветоводство, коневодство, декоративно-прикладное творчество, гидробиология и аквариумистика, коммуникационные и информационные технология, иппотерапия для детей с ограниченными возможностями здоровья, патриотическое воспитание и трудоустройство подростков (подробнее о деятельности ДЭБЦ – на сайте

Евгений Щербаков прошел по территории, с интересом осмотрел помещения эко-фермы, выразил благодарность лично директору ДЭБЦ и всем его сотрудникам за неравнодушное отношение к своему делу и инициативу.

- Наш ДЭБЦ является востребованным учреждением дополнительного образования, это уникальное место, одно из лучших в стране, где дети общаются с живой природой и могут проявить свои способности. Экология души – это очень важно, центр помогает воспитывать личности, дети вырастут добрыми людьми, настоящими патриотами своей малой Родины и России. Это место я считаю уникальным, я рад, что проект удался. Думаю, полученный результат оценят и жители округа, именно они поддержали идею реконструкции этого объекта при определении приоритетных задач местного значения на 2022 год, - отметил Евгений Щербаков.

Глава округа также напомнил о том, что недавно Президент РФ Владимир Путин назвал замечательной идею возродить в России движение юных натуралистов. Об этом он заявил в ходе общения с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край":

- В нашем округе мы давно занимаемся развитием инфраструктуры ДЭБЦ: за последние годы сюда вложены средства городского и областного бюджетов, социального партнера - ПО «Маяк», губернатор Челябинской области подарил центру металлическое ограждение. Здесь отремонтирована большая теплица, сделан ремонт крыши, заменены окна, оборудован ипподром, теперь будет новая эко-ферма.

Наталья Косажевская рассказала главе округа о планах на ближайшее будущее, и в числе первоочередных мероприятий назвала благоустройство территории и установку ограждения по периметру учреждения.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/52824/