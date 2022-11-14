В Озерске с огромным успехом прошел уникальный фестиваль театральных капустников.

Событие стало настоящим подарком для театра «Наш дом» к юбилейному сезону. Учредителями третьего открытого фестиваля «Чугунок» стали Министерство культуры Челябинской области, Челябинское отделение СТД РФ, Киноцентр им. С.А.Герасимова, озерский театр драмы и комедии «Наш дом».

Два дня, несмотря на промозглую позднюю осень на улице, в театре царила поистине бразильская жара. 12 ноября прошел отборочный тур фестиваля с участием коллективов из Челябинска, Миасса, Верхнего Уфалея, Озерска под присмотром асов капустного жанра из Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. День 13 ноября, вопреки суевериям, стал счастливым для зрителей, побывавших на гала-концерте, длившемся более трех часов.

В день отборочного тура прошла жеребьевка, которая выявила последовательность номеров выступавших. Жеребьевку провел неутомимый заслуженный артист России Вохобжон Азимов, который, как и другие участники трио «Трое» Юлия Гусева и Андрей Иодловский, которые все это время безвылазно провели в театре.

Номера просматривало жюри под председательством Сергея Плотова в составе: Сергея Кабайло, Владимира Логинова, Владимира Маурина, Григория Цукермана, Юрия Сычева.

Мэтры определили, что вместе с именитыми участниками капустного жанра в гала-концерте на сцену выйдут актеры Челябинского молодежного театра, Верхнеуфалейского театра «Вымысел», студенты Челябинского института культуры и Озерского колледжа искусств.

Гала-концерт в шутливых тонах блестяще провели актеры Ксения Зимбель и Сергей Ахлюстин. "Чугунок» стал фееричным зрелищем, в котором наряду с мастерами жанра достойно выглядели и начинающие актеры.

Зрители живо реагировали на изящные миниатюры в исполнении актеров театра «ФЭСТ», забавные стихотворные опусы Сергея Плотова, уморительные тексты дуэта журнала «Красная Бурда», и размышляли и смеялись над монологом Елены Кононенко, поддерживали аплодисментами актеров Молодежного театра, театра «Вымысел», молодую студенческую поросль и устраивали овацию после каждого номера трио «Трое».

Отыгран последний номер, и на сцену, для оглашения результатов поднимается компетентное жюри. Награды вручали Сергей Плотов и Сергей Кабайло.

Дипломы почетного гостя были вручены мытищинскому театру «ФЭСТ» и Елене Кононенко. Дипломами участников награждены театр «Вымысел», Челябинский институт культуры, Челябинский Молодёжный театр, студенты Озерского колледжа искусств 2 и 4 курс. Спецпризом трио «Трое» был награжден номер Молодежного театра «В ожидании ее».

Специальным призом жюри и призом от журнала «Красная Бурда» наградили Челябинский институт культуры.

Бронзовый чугунок получили студенты Озерского колледжа искусств, курса Андрея Сюськина за миниатюру «Люби». Серебряный чугунок был вручен театру «Вымысел», представившего капустник «В поисках х.р.».

Победителем и обладателем золотого чугунка стал Челябинский Молодежный театр. Театру также предоставлено почетное право выступления на фестивале «Веселая коза».

Итак, награды вручены, но фестиваль капустников «Чугунок» продолжается. Сегодня, 14 ноября, гала-концерт будет повторен в областном центре.

По материалам сайта: ТЕАТР НАШ ДОМ

Фото: Владимир Чирков, Дарья Чиркина

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/52850/