Муниципальные спасатели помогли лебедёнку, который попал в беду.

Незадачливый пернатый по какой-то причине не улетел вместе со своими собратьями в тёплые края, а остался зимовать на Иртяше, в районе микрорайона Заозёрный. Сегодня утром неравнодушные жители обнаружили, что птица попала в беду.

Как пояснил начальник муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» Владимир Мошняга, накануне, 15 и 16 ноября, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступали обращения от жителей микрорайона Заозёрный о том, что на озере Иртяш, практически полностью покрытом льдом, ещё обитают лебеди - четыре птицы, но они слабо двигаются. Когда по этому обращению на место выехала смена спасателей, она обнаружила, что трое пернатых уже улетели, остался только один лебедь - он был здоров и беспрепятственно передвигался по кромке льда и по воде.

Сегодня ночью на всей акватории Иртяша установился покров, птица вмёрзла в лёд и уже без помощи человека высвободиться она не могла, дальнейшая ее участь была бы весьма печальна.

Дежурная смена муниципальных спасателей под руководством старшего смены спасателя первого класса Ивана Степашова освободили водоплавающего и передали его в Детский эколого-биологический центр.

Как рассказали сотрудники ДЭБЦ, пострадавшую птицу уже разместили в новой эко-ферме (клетка в отделении птичника была свободна), накормили, положили на сено. По оценке специалистов, это годовалый лебедь-шипун.

О случившемся перемещении Краснокнижного птенца из природной среды в ДЭБЦ директор центра Наталья Косажевская сообщила в Министерство экологии Челябинской области. Судьбу птенца будут решать на областном уровне: в дальнейшем из Озерска его переместят – либо выпустят на волю, либо на заповедную территорию.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/52894/