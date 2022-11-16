Улицы Кыштыма к Новому году украсят детскими рисунками.

В Кыштыме в третий стартовал конкурс детского рисунка «Новогодняя открытка» – лучшие работы юных художников станут частью праздничного оформления главных улиц города к Новому году.

К участию приглашают кыштымцев в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Открытка, выполненная гуашью, восковыми мелками, акварелью, фломастерами или пастелью, должна отображать тему Нового года. Рисунок должен быть выполнен вертикально на белой плотной бумаге для рисования или ватмане формата А4.

«Приветствуется местный компонент, отражение зимней красоты знаковых и туристических мест города: “Родные пейзажи в новогоднем убранстве”, “Новый год в Кыштыме”. При выставлении оценок жюри учитывает: соответствие творческой работы теме конкурса и предъявляемым требованиям, яркость, художественная выразительность, оригинальность, качество исполнения, композиционное решение и эстетический вид», – пояснили в оргкомитете конкурса.

Победители конкурса поощряются дипломами, сувенирами. Награждение победителей состоится 26 декабря. Рисунки победителей разместят на гостевых улицах города на сити-форматах и баннерах.

Прием заявок и работ производится с 28 ноября по 14 декабря по адресу: улица Республики, 9 (Детская школа искусств). Участник может представить на конкурс не более одной работы.

https://dostup1.ru/society/Ulitsy-Kyshtyma-k-Novomu-godu-ukrasyat-detskimi-risunkami_156218.html